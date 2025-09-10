Guendouzi, la delusione in Nazionale diventa carica: gol e nuovi obiettivi con la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Promesse che arrivano dalla Francia e un pizzico di amarezza per essere rimasto a Formello durante la sosta. Guendouzi non nasconde il dispiacere per la mancata convocazione in Nazionale: "Non essere chiamato mi ha fatto male, farò di tutto per tornarci". Deschamps lo ha escluso dalla lista per le qualificazioni mondiali contro Ucraina e Islanda, ma il centrocampista non si abbatte.

L’ex Arsenal ha rilanciato obiettivi chiari sia per la Francia che per la Lazio. Per rientrare nei piani dei Bleus serviranno prestazioni continue e qualche gol in più: "Ho fatto il primo, ora spero di arrivare a 5-8 reti. Sarebbe fantastico e credo di potercela fare. Restano ancora 36 giornate, vedremo alla fine". A favorirlo anche la nuova posizione in campo con il 4-3-3: "Gioco più avanzato, da numero 8, quindi posso buttarmi con più frequenza in area. Prima eravamo in due davanti alla difesa".

Determinazione, intensità e carisma: Guendouzi si propone come guida nello spogliatoio biancoceleste. L’avvio di campionato ha mostrato luci e ombre: "Col Como siamo stati pessimi, ma loro hanno fatto una grande gara. Contro il Verona invece ci siamo riscattati con un 4-0". Una reazione che coincide con la sua voglia di rivincita personale: "Essere escluso dalla Nazionale fa male, ma significa che c’è grande concorrenza. Questa decisione mi spingerà a dare ancora di più".

Il messaggio è chiaro: trasformare la delusione in motivazione. La Lazio può beneficiarne, Deschamps potrebbe ripensarci. Nel frattempo Guendouzi guarda al presente: "Voglio fare una stagione importante, per me e per la squadra. Spero che i risultati con la Lazio mi portino di nuovo a indossare la maglia della Francia".