Calciomercato Lazio | Fiorentina, Fazzini: "Da gennaio pensavo a fare un salto in alto"

© foto di Federico De Luca 2025

Torna a parlare Jacopo Fazzini. Il suo nome è stato al centro del mercato di gennaio della Lazio, che cercava un centrocampista da regalare all'allora mister Baroni. Alla fine, però, l'accordo con l'Empoli non si è chiuso, nonostante la volontà del calciatore di sbarcare nella Capitale. Ora il trequartista gioca nella Fiorentina e ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha spiegato come sono andati i suoi ultimi mesi.

Queste le sue parole: "Il primo contatto con la Fiorentina? Finito il campionato, ero con l’Under 21. Quando il mio procuratore, Luca Puccinelli, mi ha accennato gli ho detto “andiamo subito”. Avevo a Empoli un contratto fino al 2027, ma già da gennaio pensavo a fare un salto in alto. Ora sono qui, felice, in questo centro splendido dove ho trovato una grande accoglienza".

