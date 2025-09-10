Gila scontento e senza adeguamento: ora può lasciare la Lazio. Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Coppia di scontenti. Si ricompone l'asse Gila - Romagnoli in difesa, con il ritorno del numero 13 dalla squalifica. Entrambi in estate aspettavano il rinnovo di contratto, reso impossibile dal blocco del mercato che ha fermato tutto. Lo spagnolo, in particolare, è ancor più spazientito del compagno di reparto, visti gli incontri a vuoto del suo entourage con il diesse Fabiani nei mesi scorsi, come riportato da Il Messaggero.

Il classe 2001, di cui il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita, è convinto di meritare un adeguamento rispetto all'attuale ingaggio, da circa un milione di euro. Il suo agente a giugno aveva portato a Formello diverse offerte, come quelle di Chelsea e Bournemouth. Tutte rifiutate dalla Lazio, su richiesta di Sarri, per il mercato bloccato.

Salvo clamorose sorprese, Gila ha intenzione di provare una nuova esperienza in futuro. Per la società biancoceleste l'ultima finestra utile per non cederlo a un prezzo troppo basso è quella di gennaio, come scrive lo stesso quotidiano. Proprio per questo di recente sono aumentati i contatti per Simic dell'Anderlecht.

