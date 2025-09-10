Lazio, un'arma in più Sarri: si rivede Vecino, contro il Sassuolo ci sarà

RASSEGNA STAMPA - È tornato Matias Vecino. Dopo più di un mese di allenamenti differenziati, a causa di un problema muscolare di inizio agosto, ieri pomeriggio si è rivisto in gruppo, anche se non a pieno regime (così come Pedro, gestito venerdì e sabato per un fastidio tendineo). Lo stop dell'uruguaiano è stato lungo e più complicato del previsto, con tanta precauzione da parte dello staff medico. Ora però è finalmente di nuovo a disposizione di Sarri.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, domenica contro il Sassuolo ci sarà. Il suo minutaggio aumenterà in maniera graduale e verranno gestiti i carichi di lavoro per non forzare. Ma almeno sarà tra i convocati. Senza di lui, il tecnico biancoceleste ha dovuto accelerare l'inserimento di Dele-Bashiru, ancora lontano dalle sue richieste. Adesso la stagione di Vecino è pronta a cominciare da Reggio Emilia.

