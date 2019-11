Strakosha: "Siamo la Lazio, ribaltiamo la classifica. Sappiamo come batterli"

Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha parlato poco prima del match ai microfoni di Lazio Style Channel: "Importante aver fatto bene in campionato, ma siamo la Lazio non va bene avere questa classifica in Europa. Sappiamo che saltando la prima loro pressione possiamo fargli male, dobbiamo mettercela tutta e qualcosa in più per vincere oggi. Non è una loro qualità attendere, faranno la stessa partita dell'andata quindi non si metteranno dietro".