Ajax, Klaassen punge la Roma: “Se rigiocassimo l’andata dieci volte...”

La gara di andata ha complicato il discorso qualificazione dell'Ajax che, adesso, è obbligato a battere la Roma allo Stadio Olimpico. La gara di andata, vinta 2-1 dai giallorossi, è stata un grande rimpianto per gli olandesi che hanno mancato svariate volte l'occasione per mettere al sicuro il risultato sbagliando anche un rigore con Tadic. Davy Klaassen, centrocampista dell'Ajax, ha parlato ai canali ufficiali del club per presentare il ritorno dei quarti di Europa League lanciando una piccola provocazione alla Roma: "Se rigiocassimo l'andata per 10 volte, ne vinceremmo 7 o 8. Possiamo solo prendercela con noi stessi se non è accaduto. Domani dovrà andare tutto meglio. È importante crederci sempre, in ogni partita".