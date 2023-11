Argentina, Scaloni medita l'addio: "È complicato continuare..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È stato un Brasile - Argentina tutt'altro che tranquillo. Gli scontri sugli spalti, i tifosi ospiti aggrediti, con l'intervento dei giocatori a difenderli, e i continui battibecchi in campo, hanno fatto passare in secondo piano il gol vittoria di Otamendi. Come se non bastasse, poi, a fine partita è arrivata una dichiarazione sorprendente del ct Scaloni in conferenza stampa. Infatti, per la prima volta dalla vittoria del Mondiale in Qatar, l'ex Lazio ha messo in dubbio la sua permanenza sulla panchina dell'Albiceleste: "Ho bisogno di riflettere molto su quello che voglio fare, l’asticella è molto alta ed è complicato continuare. L'Argentina ha bisogno di un allenatore con le energie necessarie e che stia bene. Parlerò con i giocatori e la dirigenza. Ho molte cose a cui pensare in questo momento, non è un addio o altro. Questi giocatori ci hanno dato molto e devo pensare molto a quello che voglio fare".