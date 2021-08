Atalanta, tegola Hateboer: rischia l’intervento chirurgico e un lungo stop

Non è ancora iniziato il campionato e già iniziano i primi problemi per Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta, infatti, deve fare i conti con l'infermeria. La preoccupazione riguarda la corsia sinistra. Hans Hateboer non ha smaltito completamente dal guaio al quinto metatarso del piede sinistro rimediato la scorsa stagione. L'olandese aveva deciso di stringere i denti e di tornare in campo il prima possibile. Adesso però il calciatore rischia 2/3 mesi di stop. L'operazione chirurgica non è più rimandabile e il numero 33 della Dea volerà in Olanda nelle prossime ore. Il club bergamasco corre ai ripari sul mercato e cerca un'alternativa a Maehle. Come riporta l'Eco di Bergamo, Percassi starebbe pensando a un ritorno di Davide Zappacosta che ha già vestito la maglia nerazzurra nel 2014/15.