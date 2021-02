Bayern Monaco, Flick: "Lazio brava col Dortmund, noi motivati a far bene. Klose ci aiuterà"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro la Lazio, valida per gli ottavi di finale, il tecnico del Bayern Monaco Flick ha presentato il match nel corso della conferenza stampa: "Non cerco scuse, contro Bielefeld e Francoforte non abbiamo giocato bene, possiamo salvare solo il secondo tempo. Ora dobbiamo essere pronti per le partite delle Champions League, e queste sono gare speciali, i giocatori saranno motivati. Goretzka? Con la Lazio giocherà dall'inizio. Poi vedremo quanto potrà rimanere in campo. Non è semplice tornare aver contratto il virus, per il nostro gioco è fondamentale".

GLI ULTIMI GIORNI - "Sappiamo cosa sia successo in questi giorni. Voglio che la mia squadra sia presente dall'inizio. Abbiamo un'idea di come giochiamo a calcio, e vogliamo riprodurlo di nuovo dall'inizio. Ho assoluta fiducia che i ragazzi lo dimostreranno nella sfida con la Lazio. Loro hanno giocato bene con il Dortmund. Klose? Può sempre aiutare, non contro i biancocelesti. Porta un buon contributo. Ha visto l'allenatore per quattro mesi nel suo ultimo anno, ha giocato anche con alcuni calciatori. La formazione da allenatore richiede molto tempo, e lui vuole chiuderla bene. Gli diamo il tempo di cui ha bisogno per questo".

CORONAVIRUS - "Viviamo tutti preoccupati. Abbiamo rafforzato ulteriormente le misure, sono cose che ci accompagnano e probabilmente ci accompagneranno più a lungo. Nessuno può prevedere come si svilupperà la situazione. Non è una bella situazione per la squadra e per tutti coloro che la circondano".

INFORTUNI - "Avevamo dei giocatori acciaccati, incluso Niklas (Sule, ndr). Per loro abbiamo programmato un giorno di riposo, Ma domani sarà sicuramente con noi. Joshua (Kimmich, ndr) potrebbe giocare anche a destra. Ma dobbiamo ancora decidere. Jamal (Musiala, ndr) è sempre un'opzione. Tuttavia, ci sono delle fluttuazioni nello sviluppo di un giovane giocatore. Le ultime settimane sono state particolarmente lunghe per lui e c'è stata anche molta eccitazione intorno a lui. È di nuovo sulla buona strada ed è anche una possibilità per domani".

