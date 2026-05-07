Biglia si racconta: "Ho amato davvero la Lazio. Per rimanere rifiutai lo United"
Una lunga interessante e profonda intervista quella rilasciata dall’ex calciatore di Lazio e Milan ai microfoni di Gianluca Di Marzio.
L’argentino ha ripercorso tutte le tappe importanti della sua carriera: dall’inizio a Mercedes “Il mio posto nel mondo” al passaggio all’Argentino Juniors, ai sacrifici, tanti, fatti dalla sua famiglia. Poi l’Anderlecht, il periodo difficile coinciso con la morte del papà e infine la Lazio, l’arrivo a Roma.
“Alla Lazio ho vissuto gli anni più belli della mia vita. Ho espresso il miglior calcio della mia carriera. Ho amato davvero quella maglia. Nel 2015 avevo anche rifiutato un’offerta dello United perché con la società avevo deciso di continuare la mia carriera a Roma".
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