Bologna, Immobile fuori dalla lista Uefa: Italiano ne taglia altri tre
Il Bologna di Vincenzo Italiano ha diramato la lista per la stagione di Europa League che attende i rossoblu. In "Lista A", rimane fuori Ciro Immobile, che sarà assente per infortunio fino a fine ottobre e che dovrà saltare le prime partite della prima fase. Esclusi anche Dominguez, Sulemana e De Silvestri, che fu già escluso un anno fa dalla Champions.
Ecco la lista di giocatori convocati dal Bologna.
Lista A
PORTIERI: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
DIFENSORI: Casale, Heggem, Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
CENTROCAMPISTI: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega;
ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.
