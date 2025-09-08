Roma, Wesley e l'offerta da 20 milioni: "Ho pensato fossero matti, neanche giocavo.."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Direttamente dal ritiro della nazionale del Brasile il calciatore della Roma Wesley ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TNT Sports Brasil in cui ha parlato del suo arrivo nella Capitale non nascondendo la sorpresa per l'offerta che i giallorossi hanno fatto per acquistarlo dal Flamengo.

"Quando è arrivata l’offerta da 20 milioni e io non stavo nemmeno giocando, ho pensato: questi sono matti. Venti milioni e io neanche gioco, e quando giocavo sbagliavo un passaggio davanti alle telecamere. Allora mi sono chiesto: come fanno a pagare 20 milioni per me?", queste le sue parole.

