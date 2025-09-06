Giordano: "Insigne alla Lazio? Sarebbe fantastico, ma Zaccagni..."
Lorenzo Insigne continua a essere un argomento caldo in casa Lazio, se ne sta parlando in vista del mercato di gennaio. In merito a un eventuale trasferimento dell'ex Napoli - attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza in Canada - alla corte di Sarri, ai microfoni di Dribbling su Rai 2, si è espresso Bruno Giordano. Queste le considerazioni dell'ex biancoceleste: "Insigne alla Lazio? Sarebbe fantastico, ha fatto le fortune del Napoli con Sarri. Certo va a giocare in ruolo dove c’è il capitano, lì c’è Zaccagni".
