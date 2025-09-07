Insigne in giro per Roma, ma i tifosi della Lazio non lo vogliono: le reazioni
La storia di Lorenzo Insigne per le strade di Roma ha scatenato i social. L’esterno negli ultimi mesi è stato spesso accostato la Lazio dopo che ha terminato la sua avventura in MLS. Ora svincolato, aspetta una chiamata per tornare a giocare in Serie A. Possibile che arrivi proprio da Maurizio Sarri, con cui ha lavorato al Napoli e ha sempre avuto contatti continui. I tifosi biancocelesti, però, non sarebbero molto contenti di un suo eventuale ingaggio a zero. “Non ci serve”, “Che senso ha?”, “Perché lo prendiamo?”: questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono dopo la foto di Insigne su Instagram in giro per Roma con la compagna Jenny. Restano tanti dubbi quindi da parte del popolo laziale sul futuro possibile nuovo acquisto.
