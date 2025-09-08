Lazio, lutto per il Sindaco di Roma Gualtieri: la nota della società
Fonte: sslazio.it
"La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per la scomparsa della sua cara mamma.
In questo momento di profondo dolore, la Società si stringe con affetto attorno alla famiglia.
Il Presidente, lo staff, i giocatori e l’intera comunità biancoceleste si uniscono con sincera vicinanza, accompagnando il Sindaco Gualtieri con un pensiero di solidarietà e conforto in questo momento di lutto".