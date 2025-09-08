Italia, pure Kean supera Totti: decimo gol in Nazionale
Quota dieci. In due partite l'hanno raggiunta due giocatori dell'Italia. Prima Raspadori, con il gol contro l'Estonia, poi Kean, con la doppietta contro Israele. Entrambi gli attaccanti di Gattuso sono arrivati in doppia cifra di reti segnate con la maglia azzurra superando l'ex capitano della Roma Francesco Totti, arrivato a nove nel corso della sua carriera. E sono destinati a staccarlo sempre di più.
