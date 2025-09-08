Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Il Flamengo ci riproverà per Castellanos"

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Flamengo non molla Valentis Castellanos. Dal Brasile sono sicuri: stando a quanto riportato da BolaVip, il Flamengo sarebbe disposto a bussare nuovamente alla porta della Lazio per aggiudicarsi le prestazioni del centravanti argentino. Il club brasiliano sarebbe disposto anche a investire 28 milioni di euro, ma non è tutto.

Infatti, il giornalista Fabrício Lopes del canale Resenha Rubro-Negra avrebbe scoperto da fonti interne alla società che c'è più di una semplice suggestione: "Ho parlato oggi con alcuni membri del Flamengo, che hanno confermato il loro interesse per il giocatore", queste le sue parole riportate dalla testata brasiliana. Castellanos sarebbe un acquisto esoso per il Flamengo, ma la società ha in programma numerose cessioni per incassare la cifra necessaria per rinforzarsi sul mercato.

