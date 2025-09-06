Calciomercato Lazio | Berardi, il retroscena di Dionisi: "Non poteva andare via..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'obiettivo dell'estate. A luglio 2023 per Sarri c'era un solo nome per l'attacco: Domenico Berardi. Era lui l'indiziato numero uno per fare il salto di qualità nel tridente offensivo della Lazio. Alla fine, però, quel sogno è rimasto tale, con Lotito e Fabiani che hanno poi virato su Isaksen. A distanza di un paio d'anni, l'allora allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha spiegato ai microfoni di Radio Tv Serie A la situazione dell'esterno classe '94 e del motivo per cui non ha lasciato il club neroverde.

Ecco le sue parole: "Non si poteva presentare in Serie A il Sassuolo senza la continuità di Domenico perché è il Sassuolo. Giocatori esperti quando sono arrivato a Sassuolo mi hanno detto: 'mister, qui può andare via chiunque, l'unica cosa che non possiamo permetterci è presentarci in Serie A senza Domenico'. Lui non è solo un esterno che rientra, è molto molto di più, è una certezza per la società, per i compagni di squadra, per il Sassuolo".

