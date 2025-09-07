Calciomercato Lazio | Insigne aspetta novità. E intanto si gode la Capitale… - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Lorenzo Insigne resta il nome più caldo per la Lazio. In un’estate di mercato bloccato, senza nomi, suggestioni o trattative, l’ex attaccante del Napoli è stato l’unico a orbitare intorno alla società biancoceleste. Negli ultimi mesi, infatti, è rimasto svincolato dopo la sua avventura al Toronto in MLS con la voglia di tornare a giocare in Italia quanto prima. Tante le offerte capitate sul suo tavolo nelle scorse settimane dalla Serie A. Nulla da fare, però: ha rifiutato qualsiasi chiamata che non fosse da parte di Maurizio Sarri.

A lui sì, ha sempre risposto. I contatti tra l’esterno e il tecnico della Lazio sono stati continui, i due a Napoli si sono trovati meravigliosamente. Da questo rapporto sono nati anche gli incontri tra il presidente Lotito e l’agente di Lorenzo, Andrea D'Amico, in cerca di un possibile punto d’incontro. In sostanza, l’ex numero 10 azzurro pare voglia solo vestire la maglia biancoceleste.

In casa Lazio però tiene ancora banco il blocco del mercato, che non solo non consente nuovi acquisti, ma non permette proprio altri tesseramenti. Si dovrà aspettare ancora un po’, quindi, per capire la fattibilità dell’operazione, con Insigne che è attualmente senza squadra e continua ad allenarsi in solitaria. Al momento si trova a Roma, aspettando una chiamata. Su Instagram infatti ha ripubblicato una storia della compagna Jenny che li vede entrambi insieme al centro. In attesa di capire se giocherà davvero con la Lazio, si ambienta e si gode la Capitale.

6/09