Italia, Ventura elogia Gattuso: "Ha riportato serenità e fiducia. Mi auguro..."

L'ex commissario tecnico della Nazionale Gian Piero Ventura è intervenuto ai microfoni Radio Anch’io lo Sport, ai quali ha commentato la gara disputata dall'Italia contro l'Estonia e l'impatto avuto dal nuovo ct Gennaro Gattuso.

“La partita contro l’Estonia è stata bella soprattutto dal punto di vista della voglia. Ho avuto la sensazione che ci fosse una grande disponibilità reciproca. Gattuso ha riportato serenità, un po’ di fiducia e un pizzico di allegria. Si è rivisto spirito di sacrificio ed entusiasmo nella squadra. Tutti segnali positivi, mi auguro sia l’inizio di qualcosa, in attesa di test più probanti dell’Estonia”.

