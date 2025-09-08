Italia, Gattuso rinuncia ai biancocelesti contro Israele: panchina per Rovella, out Zaccagni
L'Italia vince contro 4-5 Israele e ottiene tre punti pesantissimi per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Al termine di una gara tesissima, è stato Sandro Tonali a risolvere la gara in pieno recupero, trovando il gol vittoria con un tiro sporco da fuori. Nel corso della sfida non c'è stato spazio per il play della Lazio Niccolò Rovella, lasciato in panchina per tutti i 90 minuti dal c.t. Gattuso, così come per Mattia Zaccagni, nemmeno convocato a causa della botta rimediata contro l'Estonia.
