Italia, Gattuso: "Siamo dei pazzi. La squadra ha reagito nonostante gli schiaffoni presi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Una gara assurda quella andata in scena tra Israele e Italia con gli azzurri che si sono imposti per 5-4 blindando così il secondo posto nel girone. Al termine della gara ecco le parole del ct Gattuso ai microfoni della Rai: “C’era da morire oggi. Ci hanno sorpreso un po’ all’inizio ma ogni volta che andavamo in avanti li mettevamo sempre in difficoltà. La gara non è stata brillantissima ma ci sta, ci teniamo la vittoria ma siamo dei pazzi perché abbiamo preso dei gol assurdi. Siamo troppo fragili, se vogliamo giocare di reparto qualcosa dobbiamo migliorare".

"Bisogna dare merito ai ragazzi che hanno reagito nonostante gli schiaffoni che abbiamo preso ma non si possono concedere gol facili come quelli di oggi. Lavoreremo con il mio staff per migliorare".

"Abbiamo avuto cuore, voglia di reagire e penso che questo è un punto di partenza ma è normale che qualche accorgimento bisogna prenderlo. Godiamocela, sono stati otto giorni incredibili, ringrazio i ragazzi per quello che hanno fatto”.

