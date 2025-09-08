PRIMAVERA | Coppa Italia, la Lazio parte dai 32esimi: ecco chi affronterà
Il prossimo 29 ottobre avrà inizio il cammino della Lazio Primavera in Coppa Italia. I biancocelesti di Punzi partiranno dai trentaduesimi di finale e se la vedranno contro il L.R. Vicenza, squadra militante nel campionato di Primavera 2. La squadra che passerà il turno affronterà la vincitrice di Bologna - Como con in palio l'accesso agli ottavi di finale.
