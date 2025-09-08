Vittoria storica del Kosovo contro la Svezia: in gol anche l'ex Lazio Muriqi
È una notte storica per il Kosovo che battendo la Svezia si rimette pienamente in corsa per la qualificazione al prossimo Mondiale. In gol per la formazione di Foda Rexhbecaj e anche l’ex Lazio Muriqi che ha fissato il punteggio sul 2-0.
Un successo che permette al Kosovo di salire a quota 3 punti e al secondo posto dietro la Svizzera a 6 che si è imposta per 3-0 sulla Slovenia che rimane a 1 punto come la Svezia.
