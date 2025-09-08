Lazio, De Grandis (Sky): "Il Sassuolo è una trappola! Va bene anche il pareggio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il campionato è pronto a ripartire dopo la sosta per le Nazionali. La Lazio di Sarri affronterà il Sassuolo di Grosso, che ha iniziato la stagione con due sconfitte contro Napoli e Cremonese. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di SkySport Stefano De Grandis ha parlato del momento della squadra biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"La gara contro il Sassuolo è una partita trappola. Se fai una buona prestazione e ti assesti prima del derby puoi essere soddisfatto anche con un pareggio a Reggio Emilia. È una partita che può darti un voto provvisorio, non finale. Non si deve assolutamente perdere. Il Sassuolo è ultimo in classifica ma potenzialmente può dare fastidio, soprattutto con l'attacco composto da Berardi, Pinamonti e Lauriente. Zaccagni? Speriamo che il colpo che ha preso contro l'Estonia non sia nulla di grave, è il giocatore più importante di questa Lazio".

