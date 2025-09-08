Israele - Italia, poco più di tremila spettatori presenti: i dettagli
Si avvicina l'inizio di Israele - Italia, gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Dopo il grande successo contro l'Estonia all'esordio di Gattuso in panchina, gli azzurri si sono spostati a Debrecen. Ad attenderli ci saranno poco più di tremila tifosi sugli spalti, con circa duecentocinquanta italiani, come riportato da La Gazzetta dello Sport. La partita è in programma alle ore 20:45.
