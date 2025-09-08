Juve, guai per Tudor: si ferma Conceicao con il Portogallo. Le ultime

Brutte notizie dal Portogallo per la Juventus. Francisco Conceicao ha lasciato il ritiro della sua Nazionale dopo aver accusato un problema muscolare, come scrive A Bola. Si tratta del secondo infortunio per il ct Roberto Martinez durante questa sosta dopo l'infortunio di Diogo Dalot. L'esterno d'attacco bianconero ora è in dubbio per la prossima giornata di campionato contro l'Inter. 

