Women's Cup | Lazio - Parma, dove vedere il match in tv e streaming

Due successi di fila per la Lazio Women nella Serie A Women's Cup che sono valsi la qualificazione alle Final Four del torneo. Le biancocelesti dopo aver battuto all'esordio il Napoli hanno fatto il bis con la Juve e ora puntano il Parma, l'ultima gara della fase a gironi. Il match è in programma sabato 13 settembre al Fersini di Formello, il calcio d'inizio è fissato per le 12:30.

La gara sarà trasmessa in diretta live e on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Federazione disponibile su App Store, Google Play e Smart TV e sul web all'indirizzo vivoazzurrotv.it, dove basterà registrarsi gratuitamente per seguire le gare.

