Problemi all'aeroporto per Yamal: perde il passaporto e resta in Turchia
Un'altra serata da protagonista, in tutti i sensi. In campo fa ciò che vuole: due assist nel 6-0 della Spagna contro la Turchia. Al momento del ritorno in patria, invece, sale il nervosismo. Sono le due facce della giornata di Lamine Yamal... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > YAMAL BLOCCATO <
Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.