Calciomercato Lazio | Insigne proposto anche al Sassuolo: la sua risposta

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne resta disponibile sul mercato. Conclusa la sua avventura col Toronto in MLS, l'ex attaccante del Napoli è ora svincolato e aspetta di tornare a giocare in Italia. Negli ultimi mesi ha allacciato diversi contatti con la Lazio, a partire da Sarri e tra il suo agente e il presidente Lotito, e rifiutato tante proposte. Tra le tante squadre di Serie A l'esterno è stato offerto anche al Sassuolo, prossimo avversario proprio dei biancocelesti in campionato. Come riportato da sassuolonews.net, però, il calciatore avrebbe rifiutato la destinazione neroverde per aspettare la Lazio, che deve risolvere il blocco del mercato di quest'estate.

