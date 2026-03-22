Bologna - Lazio, Motta "eroe": la Serie A lo celebra sui social - FOTO
22.03.2026 16:24 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Edoardo Motta è il protagonista assoluto della sfida tra Bologna e Lazio. Il portiere biancoceleste ha preso il posto dell'infortunato Provedel e alla sua terza partita in Serie A ha neutralizzato il suo primo rigore.
Il classe 2005 ha parato il tiro dal dischetto di Orsolini e la Serie A ha voluto celebrarlo sui social. "Penalty Hero" è ciò che si legge sotto al post condiviso dalla Lega sui canali ufficiali, a corredo il fermo immagine della parata e l'abbraccio di squadra.
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