Bologna - Mihajlovic senza Hickey, anche Dijks in dubbio per la Lazio

Voltare pagina il prima possibile e rialzare la testa dopo il brutto ko di ieri sera contro il Bayern Monaco. Sabato la squadra di mister Inzaghi sarà impegnata nella delicata trasferta di Bologna contro la squadra di Mihajlovic. I felsinei dovranno fare a meno di Hickey che insieme a Escalante dovrà scontare un turno di squalifica e valutare anche le condizioni di Mitchell Dijks, l'olandese ha saltato la gara con il Sassuolo per un affaticamento muscolare ed è in dubbio anche per il match contro la squadra di Inzaghi. Con molta probabilità in difesa ci saranno De Silvestri a destra, Tomiyasu a sinistra e nel centro la coppia Danilo-Soumaro. Ai box ci sono ancora anche i due nuovi acquisti Faragò e Medel.

