Bologna, ufficializzato il nuovo direttore sportivo: è un ex Lazio

Aria di rivoluzione in casa Bologna. Giovanni Sartori ha preso il posto di Riccardo Bigon come Responsabile dell’Area Tecnica. L'ex dirigente atalantino sarà affiancato da Marco Di Vaio, nuovo Direttore Sportivo del club emiliano. L'ufficialità del nuovo ruolo in società dell'ex Lazio è arrivata tramite il comunicato ufficiale emesso dalla società: "Il Bologna Fc 1909 comunica che Marco Di Vaio è il nuovo Direttore Sportivo: collaborerà alla gestione dell’area tecnica con il nuovo Responsabile Giovanni Sartori". Di Vaio ha fatto la storia degli emiliani, prima come giocatore indossando la maglia rossoblu per 4 anni essendone anche capitano, poi come club manager. Da questa stagione avrà un nuovo compito all'interno dei piani dirigenziali.