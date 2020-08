Calciomercato Lazio, Caicedo ai saluti: tutti gli obiettivi per sostituirlo

Prende forma il mercato della Lazio nel reparto offensivo. Erano stati annunciati due colpi in avanti e quindi ci si aspetta anche una cessione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sarà Felipe Caicedo a lasciare Roma. Il giocatore è in partenza per l'Al Gharafa, squadra qatariota di Doha, e Lotito spera di ottenere 5 milioni da questa operazione in uscita. Soldi che, in aggiunta ad un'altra somma, verrano reinvestiti per il suo sostituto e non solo.

OBIETTIVI - Tare si sta muovendo già da tempo per rinforzare il pacchetto attaccanti della Lazio. Il nome di Borja Mayoral pare essere quello più vicino ai biancocelesti, manca l'accordo economico con il Real Madrid proprietario del suo cartellino. Lotito non vuole andare oltre l'offerta di 15 milioni, i blancos vorrebbero poter applicare l'opzione di "recompra" in futuro. Oltre a lui, in queste ore la Lazio potrebbe affondare il colpo per Muriqi, punta del Fenerbache che ha necessità di vendere date le difficoltà economiche in cui versa. Anche qui l'offerta per il 26enne kosovaro è di 15 milioni circa, il giocatore ha anche una richiesta dalla Premier League (West Bromich) ma la sua preferenza è Roma sponda biancoceleste, dove giocherebbe anche la Champions League. Gli altri nomi sullo sfondo sono quelli di Wesley e Origi. Entrambi accostati ai capitolini già in passato, possono tornare di moda nel caso saltasse l'affare Muriqi. Il primo è in uscita dall'Aston Villa che lo ha acquistato un anno fa, con gli inglesi non è riuscito ad imporsi e ha anche subìto un infortunio al legamento crociato del ginocchio. La punta del Liverpool invece ha giocato solo 7 partite da titolare quest'anno e Tare non ha mai smesso di seguirlo.

Pubblicato ieri alle 8