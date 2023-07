Calciomercato Lazio | Castellanos, invaso il profilo Instagram: i commenti dei tifosi

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha chiuso per l'acquisto di Taty Castellanos dal New York City. Si tratta del primo colpo biancoceleste, quello che ha rotto la tensione venutasi a creare tra i tifosi in questi giorni. L'assenza di rinforzi, con Champions e campionato in arrivo, iniziava a preoccupare nell'ambiente biancoceleste, i tifosi, quasi spazientiti, aspettavano solo questo momento: l'arrivo di un nuovo acquisto. Ecco spiegata quindi l'invasione di commenti apparsi sotto gli ultimi post pubblicati su Instagram da Castellanos. Migliaia di tifosi si sono fiondati nella sezione dei commenti per dire la propria opinione, avere uno scambio di battute, ma soprattutto dare il 'benvenuto' all'attaccante argentino. Tra cuori biancocelesti, gif e aquile, il profilo Instagram del (quasi) nuovo acquisto laziale sembra ormai esser stato monopolizzato.