Calciomercato Lazio | Clamoroso dall'Arabia: "Immobile ha accettato una super offerta"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Immobile come MIlinkovic? Questa è l'ultima indiscrezione che preoccupa i tifosi della Lazio. Secondo quanto riporta il giornalista arabo, Turki Alghamdi, il capitano biancoceleste avrebbe trovato un accordo con un club arabo da circa 15 milioni di euro a stagione con un club arabo, ai quali si aggiungerebbero 5 milioni alla firma. In queste ore si starebbe attendendo, scrivono dall'Arabia, l'approvazione del ministero per finanziare l'acquisto di Immobile. Servirà poi trovare l'accordo con Lotito che, dopo aver ceduto Milinkovic, difficilmente si vorrà privare di un altro giocatore così fondamentale. Se la trattativa per Immobile non dovesse andare in porto, l'alternativa al bomber della Lazio sarebbe Luis Muriel, in scadenza con l'Atalanta. Per il momento si tratterebbe solamente di voci, si attendono, nelle prossime ore, ulteriori sviluppi per comprendere se la notizia troverà conferme oppure no.