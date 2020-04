Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: “Mezza Londra vuole Lovren”

È in scadenza nel 2021 ma dirà addio a fine anno. Anche perché nelle ultime due stagioni - le migliori della storia recente del Liverpool -, ha collezionato il misero bottino di 32 presenze. Troppo poco per uno come Lovren. Vice-campione del mondo con la sua Croazia e da 6 anni ai Reds, un'istituzione. Anche per Klopp, o almeno, anche per Klopp prima dell'arrivo di van Dijk e dell'esplosione di Joe Gomez. Ora l'ex Lione è il quarto difensore nelle gerarchie, dietro ai sopracitati e a Joel Matip: lui resterà, dice TeamTalk. Che poi si sbilancia sul futuro di Lovren, in bilico tra Italia (Lazio), Spagna, Germania, Francia... e Londra. Mezza capitale lo insegue, rivela il portale inglese, che a dirla così suona quasi come una minaccia. E lo è, per i biancocelesti. Obbligati a vedersela con Arsenal, Tottenham, West Ham e Crystal Palace. Tutte pronte a fare un'offerta e tutte opzioni allettanti per Lovren, che non disdegnerebbe affatto un trasferimento a Londra. Vive in Inghilterra dall'estate 2014, è casa sua, conosce la Premier e sa quanto siano gonfi i portafogli dei club d'oltremanica. Dal canto suo, la Lazio potrebbe garantirgli la titolarità in Champions League e una centralità nel progetto che le inglesi (Arsenal e Tottenham su tutte, ovviamente) non potrebbero offrirgli. A Lovren la scelta, i biancocelesti l'hanno puntato: in ogni caso, con il Liverpool sarà addio.

