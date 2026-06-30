Calciomercato Lazio | Manna conferma: "Gila si può accostare al Napoli"
Il calciomercato della Lazio deve muoversi tra i paletti stretti del saldo zero e una potenziale uscita è quella di Mario Gila. Il difensore spagnolo vorrebbe trasferirsi in un club in lotta per l'alta classifica e il Napoli lo ha messo in cima alla lista dei desideri, a maggior ragione dopo l'arrivo di Allegri, che aveva indicato il nome del classe 2000 già alla dirigenza del Milan prima dell'esonero.
LE PAROLE DI MANNA - A margine della cerimonia di apertura del calciomercato a Rimini, il ds del Napoli Giovanni Manna ai cronisti presenti in zona mista ha confermato l'interesse per Gila, pur usando tutta la cautela del caso: "Se dovesse uscire qualcuno, allora valuteremo un ingresso. Ma se non esce nessuno, non entrerà nessuno. Siamo tranquilli. Gila è un giocatore forte, lo dico io e lo dicono tutti. Può essere accostato al Napoli come al Milan, all'Atalanta o alla Juventus".