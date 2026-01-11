Calciomercato Lazio | "Resta alla Juve", la rivelazione del padre di Miretti
11.01.2026
Miretti resta alla Juventus. Il padre Livio ha rivelato il futuro di suo figlio, nelle ultime settimane finito nel mirino di Lazio, Como, Sassuolo, Parma e Cremonese. Salvo sorprese, a gennaio rimarrà a Torino. Di seguito le sue parole.
"Fabio a gennaio non penso che si muova, lui non vuole andare via. Ci sono tante voci, ma nulla di realmente concreto. Spalletti è contentissimo, gli dispiace persino se Fabio gioca poco. Ma ci crede ed è già importante".
"Se non avesse fatto un minuto, sarebbe un altro discorso, ma ora sta crescendo per cui non avrebbe senso andare via adesso, almeno dal suo punto di vista. Nemmeno ad agosto la Juve ha detto a mio figlio che sarebbe stato ceduto, per cui non penso succederà adesso".
