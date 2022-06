Calciomercato Lazio, Sconcerti: "Romagnoli? Difficile trovare sistemazione con quello stipendio"

Fonte: TMW Radio

La Lazio è da tempo sulle tracce di Alessio Romagnoli, difensore in scadenza con il Milan di nota fede biancoceleste. Per vedere il giocatore di Anzio con la maglia della sua squadra del cuore manca sono l'intesa economica sullo stipendio. Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha spiegato che lui, così come Bernardeschi, hanno stipendi importanti derivanti da altre epoche: "Romagnoli e Bernardeschi? Lì ci sono equivoci d'epoca. Escono da ingaggi di altri tempi. Non è facile trovare una sistemazione con quegli stipendi. Certamente è più facile da sistemare Romagnoli perché è un difensore e costa di meno".