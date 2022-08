Calciomercato Lazio, Spezia pronto a liberare Provedel: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si muove qualcosa in casa Lazio in merito alla situazione del portiere. Da settimane ormai la società biancoceleste è al lavoro per portare Ivan Provedel nella Capitale e da tempo ha trovato l'intesa con il calciatore, cosa che non è avvenuta con lo Spezia. In questo periodo l'affare ha subito accelerate e stop continui ma nelle prossime ore qualcosa potrebbe finalmente sbloccarsi nonostante l'inserimento del Napoli.

I liguri infatti sono a lavoro con il club azzurro per il prestito di Meret, che sarebbe il sostituto di Provedel, e il club di De Laurentiis ha formulato un'offerta per il classe 1994 che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Kepa. La volontà del giocatore è però quella di venire a Lazio e non appena il club biancoceleste formalizzerà l'offerta lo Spezia lo farà partire.