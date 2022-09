Calciomercato Lazio, una squadra inglese su Valeri: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sirene inglesi per Emanuele Valeri. Il terzino sinistro della Cremonese, cercato in estate dalla Lazio dove tornerebbe molto volentieri, è la vera rivelazione della squadra di Alvini di questa prima parte di stagione. Le ultime due partite contro Atalanta, in cui ha trovato anche in gol, e la stessa Lazio lo hanno messo in mostra anche all'estero. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, una squadra inglese sarebbe sulle sue tracce. Si tratta del Nottingham Forest che potrebbe sferrare l'attacco già nel mese di gennaio. La Cremonese si sfrega le mani e sogna una maxi plusvalenza. Anche la Lazio potrebbe tornare a farsi sotto e puntare soprattutto sulla volontà del giocatore, tifoso del club biancoceleste dove ha giocato qualche anno nel settore giovanile.