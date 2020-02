Calori: "Scudetto? Dico Juventus, ma la Lazio è cresciuta tantissimo"

La Lazio non ha sfruttato al massimo il recupero contro il Verona, ma è comunque a 4 punti dalla testa della classifica. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex difensore Alessandro Calori tiene in grande considerazione la squadra di Inzaghi nella lotta Scudetto: "La Juventus è un gradino sopra tutti. Ha degli elementi nei cambi e tra i titolari che la fanno partire in vantaggio. Inter e Lazio però se la giocano. I biancocelesti sono cresciuti tantissimo, schierano due trequartisti come centrocampisti, poi c’è Immobile che ha una media incredibile. L’Inter invece con Conte è diventata una squadra con una mentalità forte. Lukaku e Lautaro hanno trovato una coesione perfetta. L’argentino diventerà fortissimo, ma Lukaku fa giocare la squadra e apre gli spazi. Per le potenzialità dico Juventus, ma per lo Scudetto non è scontato". Sul comportamento di Gaucci prima di Perugia - Juventus del 14 maggio 2000: "Ci fece un discorso prima della partita, dicendoci che non avevamo nulla da perdere e di giocare spensierati. Poi andò dai giornalisti dicendo che se non avessimo vinto ci avrebbe portato in Cina per due mesi (sorride, ndr)".