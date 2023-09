Caso Pogba, non solo sospensione: la Juve valuta sanzioni

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo essere stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping per positività al testosterone, ora Pogba potrebbe rischiare anche con la Juve. Stando al comunicato ufficiale diramato ieri, con la chiosa ("La società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali"), secondo Tuttosport apre alla possibilità di sanzioni nei confronti del calciatore più che a nuovi passaggi nell’iter antidoping: la richiesta di controanalisi, infatti, spetta al giocatore coinvolto e non al suo club d’appartenenza.