Lazio - Verona, le voci che racconteranno la sfida su Dazn

Si avvicina il debutto all'Olimpico per la Lazio che, reduce dalla sconfitta col Como, ospiterà il Verona nella seconda giornata di campionato. I biancocelesti sono chiamati a riscattarsi dopo la brutta prestazione messa in campo contro i lariani e a sostenerli ci sarà loro pubblico. La gara è in programma domenica 31 agosto alle 20:45, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e a raccontarla saranno le voci di Dario Mastroianni e Cristian Brocchi.

