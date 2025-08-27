Roma, niente "centenario" a Pietralata: rinnovato il contratto con l'Olimpico
La Roma non debutterà nel nuovo stadio di Pietralata nell'anno del "centenario" che cade nel 2027. Così prevedevano i piani, stravolti in corso d'opera a causa del prolungarsi dei lavori per il nuovo impianto. A annunciarlo è stato il club stesso attraverso una nota con cui ha comunicato il rinnovo di contratto con Sport e Salute per l'utilizzo dello Stadio Olimpico fino alla stagione 2027/28. La prima annata che i giallorossi giocheranno nella "futura “casa” a Pietralata", se tutto dovesse andare per il verso giusto, è quella 2028/29.
