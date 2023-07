Cissé, nuova avventura per l'ex Lazio: ecco che ruolo ricoprirà

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nuova avventura per l'ex Lazio Djibril Cissé, appena tornato nell'Auxerre, club in cui aveva militato per sei stagioni, dal 1998 al 2004. Non rientrerà a casa da calciatore, bensì da membro dello staff tecnico dell'allenatore Christophe Pellisier: si occuperà, infatti, di lavorare insieme agli attaccanti della squadra. L'ufficialità è giunta sui canali social del club: "Djibril Cissé integrato nello staff tecnico di Pellisier".

