CLASSIFICA - Serie A, la Lazio rimane al nono posto: ora il Bologna è a +4
La Lazio perde contro la Fiorentina e non ottiene alcun punto dalla trasferta del Franchi. La decide Gosens, che porta i suoi in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo. I biancocelesti rimangono così al nono posto in classifica, a meno quattro punti dal Bologna, che si è allontanato dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce.
A una sola lunghezza di distanza, guardando chi è alle spalle della formazione di Sarri, c'è l'Udinese, reduce dal successo inaspettato contro il Milan, arrivato a San Siro nell'ultimo weekend. Quando mancano cinque giornate alla fine del campionato, la Lazio non ha più nulla da chiedere al proprio campionato, con la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta che rimane l'unico obiettivo della squadra.
Al settimo posto proprio la Dea, a 53 punti e dunque a +9 rispetto alla Lazio. Tra le squadre più vicine, il Sassuolo (a quota 42, -2 rispetto alla Lazio), che ha mancato il potenziale sorpasso sui biancocelesti perdendo contro il Genoa. Più lontano il Torino (39 punti).