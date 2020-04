Corea del Nord / L'indiscrezione: "Kim Jong-Un è morto". Per il Giappone è in stato vegetativo.

È sempre più fitto il mistero intorno alle condizioni del leader assoluto della Corea del Nord, Kim Jong-Un. Il venerato padrone dello stato asiatico manca dagli affari pubblici ormai da 15 giorni, dall'ultima riunione del partito l'11 aprile. Assente alla parata per la celebrazione del compleanno del defunto nonno Kim il Sung, le sue condizioni sarebbero gravissime dopo un intervento al cuore. Sarebbero perché dalla Corea del Nord filtrano, come al solito, poche notizie. Inaspettatamente a prendere corpo, nelle ultime ore, sono però indiscrezioni che non vorrebbero una smentita in senso positivo, ma addirittura in senso negativo. Il leader supremo sarebbe infatti già morto. Dal vicino Giappone assicurano che le sue condizioni sono invece di uno stato permanente vegetativo dovuto all'intervento andato male. Le smentite ufficiali tardano ad arrivare. Fra i più attenti all'evolversi della situazione il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che si è detto speranzoso che Kim Jong-Un stia bene e appaia presto.

