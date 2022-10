Dazn, dal 1° novembre stop alla doppia visione: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Il 1° novembre sarà un giorno importante per tutti i tifosi di calcio che hanno sottoscritto l'abbonamento a Dazn. Da questa data infatti la piattaforma non permetterà più di vedere i contenuti in contemporanea su due dispositivi collegati a reti diverse.

A meno che non si sia deciso di sottoscrivere l'abbonamento PLUS che permette di registrare fino a sei dispositivi e vederne due in contemporanea anche da reti diverse, al prezzo di 39.99 euro, con il piano STANDARD solo un utente potrà accedere a meno che non si colleghi alla rete di casa.